Von Jan Krüßmann

Das Ende von „Gladiator“ schien endgültig. Der Held des Filmes, Maximus Decimus Meridius, gespielt von Russell Crowe, war tot, verblutet im Sand der Arena. Doch das hat Ridley Scott nicht davon abgehalten, 24 Jahre später eine Fortsetzung in die Kinos zu bringen. Der neue Held heißt nun Lucius Verus Aurelius, und wie schon der erste Teil dreht sich auch der zweite um Rache, diesmal am römischen General Acacius, den Lucius für den Tod seiner Frau verantwortlich macht. Und der Weg zu seiner Rache führt auch Lucius ins Kolosseum – oder, wie ein Römer gesagt hätte, ins Flavische Amphitheater. „Kolosseum“ ist nicht der zeitgenössische Name des Bauwerks.