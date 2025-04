In York im Nordosten Englands haben Forscher einen einzigartigen Fund gemacht: Was Zahnabdrücke in einem antiken Beckenknochen über Schaukämpfe im Römischen Reich erzählen.

Von Jakob Wetzel

Wo sich das Spektakel wohl zugetragen hat? Vermutlich in einem römischen Amphitheater, meinen Forscherinnen und Forscher um den Anthropologen Tim Thompson. Es scheine fast sicher, dass es in York im Nordosten Englands einst ein solches gegeben habe, schreiben sie in der Wissenschaftszeitschrift Plos One. Tatsächlich suchen Fachleute und britische Hobby-Archäologen seit vielen Jahren nach Überresten dieses Theaters, ohne je welche gefunden zu haben. Vielleicht genügte den Römern auch ein einfacher umzäunter Platz mit hölzernen Tribünen. Doch klar ist: In dieser Arena wurden den Zuschauerinnen und Zuschauern offensichtlich nicht nur Gladiatorenkämpfe, sondern auch wilde Tiere geboten, in der fernen Provinz Britannien nicht anders als im Kolosseum in Rom.