„Spektakulär“ und „nobelpreiswürdig“: Forschern ist es erstmals gelungen, Hexastickstoff zu erschaffen. Die Substanz bindet doppelt so viel Energie wie der Sprengstoff TNT. Bitte nicht nachbauen, sagt der Chemiker Peter Schreiner.

Interview von Hanno Charisius

In seinem natürlichen gasförmigen Zustand tritt Stickstoff in der Regel als Paar aus zwei Atomen auf, als N₂. Der Großteil der Atmosphäre besteht aus diesem reaktionsträgen Element. Die Natur und die Chemiker müssen sich aber viel einfallen lassen, um Stickstoff in andere Moleküle zu zwingen. Dass es nun einer Arbeitsgruppe aus Gießen gelungen ist, gleich sechs Stickstoffatome zu einem Molekül zu verbinden, gilt in der Fachwelt als Revolution. „Diese Arbeit ist spektakulär und meiner Meinung nach nobelpreiswürdig“, sagte der Chemiker Karl Christe, Emeritus der University of Southern California, dem Magazin Chemistry World. Ein Gespräch mit Peter Schreiner, in dessen Labor das Molekül Hexastickstoff, N₆, zum ersten Mal erschaffen wurde. Der Chemiker warnt alle, die das Molekül nachbauen wollen.