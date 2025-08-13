Zum Hauptinhalt springen

PsychologieDas Schlimmste ist die Ungewissheit

Lesezeit: 3 Min.

Kommt vielleicht doch noch eine Nachricht? Im Ghosting gibt es keine Momente der Konfrontation - und keinen Abschluss für die Zurückgewiesenen.
Kommt vielleicht doch noch eine Nachricht? Im Ghosting gibt es keine Momente der Konfrontation - und keinen Abschluss für die Zurückgewiesenen. (Foto: IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peopleimages.com)

Wenn Menschen ohne jegliche Erklärung aus dem Leben anderer verschwinden, reißt das tiefere Wunden als eine direkt ausgesprochene Trennung, wie eine Studie zeigt. Über die Nebenwirkungen des so genannten Ghostings.

Von Sebastian Herrmann

Der Zeitgeist gebiert laufend frische Modebegriffe. Meistens dienen diese dazu, Alltagsvorgänge mit Bedeutung aufzuladen und rücken diese damit beinahe in die Nähe einer Diagnose. Einer dieser Begriffe lautet „Ghosting“ und bezeichnet den Umstand, wenn jemand plötzlich ohne Erklärung aus dem Leben eines anderen verschwindet und jegliche Versuche der Kontaktaufnahme ins Leere laufen lässt.

Zur SZ-Startseite

Psychologie
:Wann es für die Beziehung kein Zurück mehr gibt

Psychologen untersuchten die Trennungsphase von Beziehungen und konnten nach Auswertung von großen Datensätzen feststellen: Es gibt einen Kipppunkt der Liebe. Haben Paare diesen überschritten, wird es sehr schwer, wieder heil herauszukommen.

SZ PlusVon Sebastian Herrmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite