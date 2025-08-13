Psychologie Das Schlimmste ist die Ungewissheit 13. August 2025, 15:51 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Kommt vielleicht doch noch eine Nachricht? Im Ghosting gibt es keine Momente der Konfrontation - und keinen Abschluss für die Zurückgewiesenen. (Foto: IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peopleimages.com)

Wenn Menschen ohne jegliche Erklärung aus dem Leben anderer verschwinden, reißt das tiefere Wunden als eine direkt ausgesprochene Trennung, wie eine Studie zeigt. Über die Nebenwirkungen des so genannten Ghostings.

Von Sebastian Herrmann

