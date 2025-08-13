Der Zeitgeist gebiert laufend frische Modebegriffe. Meistens dienen diese dazu, Alltagsvorgänge mit Bedeutung aufzuladen und rücken diese damit beinahe in die Nähe einer Diagnose. Einer dieser Begriffe lautet „Ghosting“ und bezeichnet den Umstand, wenn jemand plötzlich ohne Erklärung aus dem Leben eines anderen verschwindet und jegliche Versuche der Kontaktaufnahme ins Leere laufen lässt.
PsychologieDas Schlimmste ist die Ungewissheit
Lesezeit: 3 Min.
Wenn Menschen ohne jegliche Erklärung aus dem Leben anderer verschwinden, reißt das tiefere Wunden als eine direkt ausgesprochene Trennung, wie eine Studie zeigt. Über die Nebenwirkungen des so genannten Ghostings.
Psychologie:Wann es für die Beziehung kein Zurück mehr gibt
Psychologen untersuchten die Trennungsphase von Beziehungen und konnten nach Auswertung von großen Datensätzen feststellen: Es gibt einen Kipppunkt der Liebe. Haben Paare diesen überschritten, wird es sehr schwer, wieder heil herauszukommen.
Lesen Sie mehr zum Thema