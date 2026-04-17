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Buckelwal in der OstseeRettungsaktion wird fortgesetzt

Lesezeit: 3 Min.

Ein neuer Rettungsversuch für den bei Wismar gestrandeten Buckelwal.
Ein neuer Rettungsversuch für den bei Wismar gestrandeten Buckelwal. Annegret Hilse/Reuters

Expertinnen und Experten kritisieren die privat organisierte Bergung. Das in der Ostsee gestrandete Tier sei nicht mehr zu retten.

Von Hanno Charisius

Till Backhaus hat sie alle überrumpelt. Der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern genehmigte am Mittwoch den Versuch, den in der Ostsee vor Wismar auf einer Sandbank liegenden Buckelwal zu bergen und in die Nordsee zu transportieren. Noch vor wenigen Tagen hatte Backhaus erklärt, eine solche Aktion sei zu gefährlich für das Tier. Fachleute beschreiben den Gesundheitszustand von „Timmy“ oder „Hope“, wie er oft genannt wird, als schlecht.

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