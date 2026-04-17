Till Backhaus hat sie alle überrumpelt. Der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern genehmigte am Mittwoch den Versuch, den in der Ostsee vor Wismar auf einer Sandbank liegenden Buckelwal zu bergen und in die Nordsee zu transportieren. Noch vor wenigen Tagen hatte Backhaus erklärt, eine solche Aktion sei zu gefährlich für das Tier. Fachleute beschreiben den Gesundheitszustand von „Timmy“ oder „Hope“, wie er oft genannt wird, als schlecht.