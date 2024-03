Der Fall Daniela Klette zeigt: KI-Software kann jahrzehntelang untergetauchte verdächtige Straftäter finden. Doch die Polizei darf die ganze Macht der Technik bislang nicht nutzen - Normalbürger schon. Kann das auf Dauer so bleiben?

Von Nicolas Killian

30 Jahre lang hat die Polizei nach der mutmaßlichen früheren RAF-Terroristin Daniela Klette gesucht. Der kanadische Journalist Michael Colborne brauchte nach eigenen Angaben nur etwa 30 Minuten, um sie aufzuspüren. Im vergangenen Herbst speiste er für einen ARD-Podcast jahrzehntealte Fahndungsfotos der Untergetauchten in eine Suchmaschine ein. Und fand aktuelle Fotos von Klette in einem Capoeira-Tanzstudio in Berlin.