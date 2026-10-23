Wenn es um Gesichter geht, gelten gemeinhin die Augen als zentrale Merkmale: Auf sie richten die Porträtmaler ihre Kunstfertigkeit, auf die Pupillen stellen die Porträtfotografen scharf und bei den diversen Formen sozialer und intimer Annäherung schauen sich die Menschen am liebsten: in die Augen. Selbst bei kalten biometrischen Analysen zur Sicherheitskontrolle an Flughäfen und anderen wichtigen Anlagen gilt die Aufmerksamkeit der digitalen Kameras in aller Regel den Augen. Umso erstaunlicher sind die Ergebnisse, die ein Team um die Sozialwissenschaftlerin Carina A. Hahn vom Information Technology Laboratory am National Institute of Standards and Technology in Gaithersburg in Maryland jetzt im Fachmagazin Plos One vorgestellt haben: Ihre Studie mit forensischen Experten für Gesichtserkennung ergab, dass diese andere Menschen am ehesten an ihren Ohren erkennen.

Solche Gesichtsexperten spielen eine manchmal wichtige Rolle bei Ermittlungen der Polizei oder als professionelle Zeugen in Gerichtsverhandlungen. Vor allem Neurowissenschaftler und Psychologen untersuchen, was dabei in den Gehirnen dieser Experten vorgeht, unter anderem um andere zukünftige Fachleute gezielter zu trainieren. Womöglich – so die Hoffnung – können solche Erkenntnisse auch dazu beitragen, die Algorithmen für die computergestützte Gesichtserkennung zu verbessern.

Hals und Kinn tragen am wenigsten bei zur Identifikation von Individuen

Für die neue Plos-Studie holten die Wissenschaftler deshalb forensische Experten ins Labor. Ihnen wurden jeweils fotografische Porträts zweier Menschen vorgelegt, die aus genau der gleichen Perspektive aufgenommen worden waren. Ein drittes Foto war anfangs verdeckt; die Probanden sollten dann nach und nach die verschiedenen Gesichtspartien aufdecken, um dann mit möglichst wenig Information zu entscheiden, welches der beiden anderen, offenliegenden Gesichter hier vorliege.

Angesichts der kleinen Auswahl erstaunt es vielleicht nicht so sehr, dass die Gesichtsexperten in 90 Prozent der Fälle richtig lagen. Schon überraschender war, dass ihnen meist ein oder zwei kleine Gesichtspartien genügten, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Wirklich unerwartet war jedoch, dass die Studienteilnehmer nach Ansicht der Stirn und insbesondere der Ohren die beste Trefferquote bei der Identifikation erzielten. Tatsächlich wählten die Experten im Experiment auch am ehesten die Ohrenpartie aus, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Am unwichtigsten für die Identifikation erwiesen sich hingegen Hals und Kinn. „Was mich am meisten überraschte, war, dass die Spezialisten in den meisten Fällen aus einem einzigen Gesichtsmerkmal auf die richtige Identität schließen konnten“, sagt Carina Hahn in einer Mitteilung zur Studie.

Eine interessante anschließende Frage wäre nun, ob auch die sogenannten, bisher noch wenig untersuchten Super-Recognizer intuitiv auf eine ähnliche Weise vorgehen und den Menschen auf die Ohren gucken. Super-Recognizer heißen jene Menschen, schätzungsweise ein bis zwei Prozent der Bevölkerung, die – anders als die hier untersuchten forensischen Experten – auch ganz ohne Training über eine außergewöhnlich gute Gesichtserkennung verfügen. Bislang vermutete man, dass diese Gesichter eher als Ganzes verarbeiten und stärker auf kleine Abstände und Proportionen achten.