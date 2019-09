Sich ähnelnd, aber doch so verschieden: Geschwister entwickeln oft ganz unterschiedliche Persönlichkeiten.

Einmal sperrte er ihn über Nacht in einen Schrank, ein anderes Mal mischte er ihm Rattengift ins Essen. Im Winter ermutigte ihn der ältere Bruder, aufs dünne Eis zu gehen. Der jüngere brach ein, konnte sich nur mit Mühe vor dem Ertrinken retten und robbte erschöpft und ausgekühlt ans Ufer zurück. Dort stand der ältere "wie zuvor, zurückgebeugt, die Hände in den Taschen". Immerhin streckte er eine Hand aus, als der jüngere Bruder versuchte, wieder auf die Füße zu kommen. Daniel Kehlmann schildert in seinem Bestseller "Die Vermessung der Welt" die vielen Attacken und Gemeinheiten, die Alexander von Humboldt von seinem zwei Jahre älteren Bruder Wilhelm erfahren - und überleben - musste.