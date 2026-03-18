Fast ein Drittel der jungen Männer aus der Generation Z finde, dass eine Frau immer auf ihren Ehemann hören soll, hieß es kürzlich in einer Umfrage anlässlich des Weltfrauentags. Unter den Männern aus der älteren Babyboomer-Generation stimmten nur 13 Prozent zu. Die jungen Männer hätten die konservativsten Rollenbilder, folgert das Marktforschungsinstitut Ipsos, eine These, die auch in den sozialen Medien viel Anklang fand.
SozialwissenschaftenWie denken junge Männer wirklich über Frauen?
Lesezeit: 5 Min.
Gleichberechtigung wird immer unbeliebter, hatte eine Umfrage kürzlich nahegelegt. In Deutschland zeichnen Studien ein anderes Bild. Und doch sehen Experten Hinweise, dass auch hier tradierte Geschlechterbilder zurückkehren könnten.
Von Mia Mertens
Lesen Sie mehr zum Thema