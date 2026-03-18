Fast ein Drittel der jungen Männer aus der Generation Z finde, dass eine Frau immer auf ihren Ehemann hören soll, hieß es kürzlich in einer Umfrage anlässlich des Weltfrauentags. Unter den Männern aus der älteren Babyboomer-Generation stimmten nur 13 Prozent zu. Die jungen Männer hätten die konservativsten Rollenbilder, folgert das Marktforschungsinstitut Ipsos, eine These, die auch in den sozialen Medien viel Anklang fand.