Wiesbaden (dpa/lhe) - In knapp 30 Heimatstuben in Hessen wird an die Geschichte der Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Die Exponate und Dokumente wurden in der Regel in Eigeninitiative von Betroffenen gesammelt und bewahrt - aber dieses kulturelle Erbe ist bedroht. "Die Stuben sind in Gefahr, weil viele Heimatvertriebene inzwischen sehr alt oder verstorben sind", sagt die hessische Landesgeschäftsführerin des Bundes der Vertriebenen, Jolanta Lemm, in Wiesbaden. Sie fordert Hilfe von der Landesregierung, um ein großes Depot einzurichten, in dem bei Bedarf Stücke aus den Kulturstuben gelagert und somit vor der Vernichtung gerettet werden könnten.