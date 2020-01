Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Landtag hat 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau der Opfer des Nationalsozialismus im Land gedacht. Bei der Gedenkveranstaltung am Montag in Wiesbaden stand die Verfolgung Homosexueller im Mittelpunkt. "Die Lebenssituation der Homosexuellen in der NS-Zeit und danach ist ein Thema, mit dem sich über Jahrzehnte hinweg weder die Öffentlichkeit noch die Zeitgeschichtsforschung in Deutschland befasst haben", sagte Sybille Steinbacher, Direktorin des Fritz Bauer Instituts, das sich mit der Geschichte und Wirkung des Holocausts befasst. In ihrer Gedenkrede schilderte Steinbacher die systematische Verfolgung homosexueller Männer, die in Konzentrationslagern beispielsweise oftmals medizinischen Versuchen unterzogen wurden.

An der Veranstaltung nahmen auch Ministerpräsident Volker Bouffier und Landtagspräsident Boris Rhein (beide CDU) teil. Sie hoben die Bedeutung des Gedenktags in Zeiten des Erstarkens nationalistischer Gesinnungen hervor. Der frühere Bundespräsident Roman Herzog hatte 1996 angeregt, am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Soldaten der Roten Armee hatten an diesem Tag im Jahr 1945 die letzten noch lebenden Häftlinge in Auschwitz-Birkenau befreit. Die meisten der Häftlinge waren Juden.