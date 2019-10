Weimar (dpa) - Das Deutsche Nationaltheater Weimar (DNT) hat die Absicht, eine Mauer zu errichten: Bis zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November soll eine Art Neubau der früheren deutsch-deutschen Grenzanlage auf dem Theaterplatz mitten in der Klassikstadt entstehen, wie das Theater ankündigte. Anders als die tatsächliche Mauer soll das Kunstprojekt aber keine langfristige Trennung schaffen, sondern Menschen zusammenführen.

Für die Installation "HORIZONTE. Ein Kunstprojekt zum Mauerfall 1989" werden dafür am Montag 17 Betonelemente aufgestellt. Bis zum 9. November werde die Künstlerin Christina Wildgrube an der 20 Meter langen Mauer arbeiten und sie bemalen, hieß es beim Theater. Das Kunstprojekt soll an den Mauerfall am 9. Novembers 1989 erinnern.