Großburschla/Heldra (dpa) - Mit einer gemeinsamen Feier erinnern Hessen und Thüringen heute an den Fall der Mauer vor 30 Jahren. Dazu werden die Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) und Bodo Ramelow (Linke) am Samstag an der früheren innerdeutschen Grenze erwartet. Geplant sind ein ökumenischer Gottesdienst, ein Gedenkmarsch und ein Bürgerfest im hessischen Wanfried-Heldra (Werra-Meißner-Kreis). Großburschla, heute ein Ortsteil von Treffurt(Wartburgkreis), lag während der deutschen Teilung im Grenzgebiet und konnte nur von den Einwohnern und Personen mit besonderer Genehmigung betreten werden.

Bei dem Fest ist geplant, dass 1200 Menschen mit Tafeln in den Farben Schwarz, Rot und Gold das aus der Luft lesbare Wort "Freiheit!" bilden. An den Mauerfall am 9. November 1989 wird am Samstag auch im ehemals geteilten Ort Mödlareuth an der thüringisch-bayerischen Grenze, in der Gedenkstätte Point Alpha in Geisa und in weiteren Thüringer Orten mit zahlreichen Veranstaltungen erinnert.