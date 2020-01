Schwerin (dpa/mv) - Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) hat anlässlich einer Gedenkveranstaltung im Landtag am Dienstag an die Opfer der NS-Diktatur erinnert. "Nie zuvor hat ein Staat in solch einem Ausmaß ganze Menschengruppen systematisch diskriminiert, ausgegrenzt und vernichtet", erklärte sie. "Juden, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen, Homosexuelle, politisch Andersdenkende, Wissenschaftler, Künstler und andere Gruppen galten als Feinde, nicht als Mitmenschen." Dieses Menschheitsverbrechen habe deutlich gemacht, wie zerbrechlich der soziale und kulturelle Frieden in einer Gesellschaft sein könne.

Hesse betonte die Wehrhaftigkeit der Demokratie heute. Allerdings stelle der Rechtsextremismus alle vor große Herausforderungen. "Wir müssen mit Erschrecken feststellen, dass rassistische und antidemokratische Einstellungen und Haltungen in allen Bevölkerungsschichten vertreten sind." Hesse appellierte: "Wir sind angehalten, uns immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass demokratische Werte und Strukturen das Fundament unseres Gemeinwesens sind, die es zu stärken und zu schützen gilt."