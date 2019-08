Schwarzburg (dpa/th) - 100 Jahre nach der Unterzeichnung der Weimarer Verfassung durch Reichspräsident Friedrich Ebert (1871-1925) wird im thüringischen Schwarzburg an diesem Sonntag (11.8.) an das historische Ereignis erinnert. In dem kleinen Ort gut eine Autostunde von Weimar entfernt hatte der Sozialdemokrat am 11. August 1919 die Verfassungsurkunde während eines Urlaubs unterschrieben. Wenige Tage zuvor, am 31. Juli 1919, war die Verfassung der ersten deutschen Demokratie von der in Weimar tagenden Nationalversammlung beschlossen worden.