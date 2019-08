Schwarzburg (dpa) - 100 Jahre nach der Unterzeichnung der Weimarer Verfassung im thüringischen Schwarzburg hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) zum aktiven Einsatz für das demokratische Gemeinwesen aufgerufen. "Die Lehre der Weimarer Republik ist, dass jede und jeder von uns dafür verantwortlich ist, für die Demokratie einzustehen", sagte sie anlässlich eines Verfassungsfests am Ort der Unterzeichnung am Sonntag. Am 11. August 1919 hatte der sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert während eines Urlaubs in Schwarzburg die Verfassung der ersten deutschen parlamentarischen Demokratie unterschrieben und sie damit in Kraft gesetzt.