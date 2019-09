Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit einer Reihe von Aktionen feiert das Saarland im kommenden Jahr sein hundertjähriges Bestehen. Das "Saarhundert" habe mit dem Inkrafttreten des Versailler Vertrages (10. Januar 1920) und damit auch des Saargebietes, das als eigenständige Region unter der Verwaltung des Völkerbundes stand, begonnen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Saarbrücken mit. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erklärte: "Dies war die Geburtsstunde unserer saarländischen Geschichte, die Geburtsstunde eines eigenen politischen Gebildes."

Eine Feierstunde zum "Saarhundert" werde es vor dem traditionellen Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten am 10. Januar 2020 geben. Im Jubiläumsjahr wolle man die historische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Landes in den Vordergrund stellen, kündigte die Staatskanzlei an. Unter anderem ist eine Wanderausstellung geplant, die in allen Kommunen gezeigt werden könne.

Im ersten Halbjahr werde es auch eine Busfahrt zu "historisch relevanten Stätten" geben, unter anderem nach Genf. Für die ARD werde auch ein Film über das Saarland in der Völkerbundzeit hergestellt. Auch der Landtag und das Verfassungsgericht planten eigene Veranstaltungen.