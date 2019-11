Dresden (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat den Beitrag der Plauener Bürger für die friedliche Revolution gewürdigt. Er habe am Samstagabend bei einer Festveranstaltung den Menschen für ihren Mut gedankt, sich an den Protesten vor 30 Jahren zu beteiligen, teilte die Staatskanzlei mit. Noch vor der Leipziger Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 hatte es in Plauen Massenproteste gegeben.

Die Gedenkveranstaltung 30 Jahre nach der Grenzöffnung richtete die Stadt Plauen zusammen mit ihrer bayerischen Partnerstadt Hof und dem Freistaat Sachsen aus. Zahlreiche Akteure der friedlichen Revolution, die Oberbürgermeister der beiden Städte in der ehemaligen Grenzregion, sowie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der ehemalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU) wollten an der Feier teilnehmen.