Oranienburg (dpa/bb) - Fast 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs erinnert ein Plakat am Oranienburger Schloss in Brandenburg an Toleranz, Vielfalt und Demokratie. Das Banner mit der Aufschrift: "Nie wieder!" hängt seit Freitag an der Fassade des Schlosses und soll bis zum 2. September - einen Tag nach der Landtagswahl in Brandenburg - hängen bleiben, wie Stadt und Stiftung Preußische Schlösser und Gärten mitteilten.