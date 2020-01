Naumburg (dpa/sa) - Das Oberlandesgericht Naumburg (OLG) wird voraussichtlich nicht darüber entscheiden, ob das antijüdische Relief "Judensau" an der Wittenberger Stadtkirche abgenommen werden muss. Das Gericht beabsichtige, die Berufungsklage zurückzuweisen, erklärte Richter Volker Buchloh am Dienstag in dem Zivilverfahren. Die Schmähplastik, die im 13. Jahrhundert entstanden ist, sei heute eingebettet in ein Mahnmal. Es sei eine Beleidigungswirkung nicht mehr gegeben, sagte er. Am 4. Februar will das OLG seine Entscheidung verkünden. Die Berufung richtete sich gegen das Urteil des Landgerichts Dessau-Roßlau, das Relief an der Kirche zu belassen.

Geklagt hat ein Mitglied einer jüdischen Gemeinde gegen die evangelische Stadtkirchengemeinde von Wittenberg, die heute Eigentümer der Schmähplastik ist. Die "Judensau" ist nach seiner Auffassung eine Beleidigung gegen Menschen jüdischen Glaubens und verletze sein Persönlichkeitsrecht. Die Stadtkirchengemeinde erklärte dagegen, sie sei Erbin eines Geschichtszeugnisses.

Der Kläger, Michael Dietrich Düllmann aus Bonn, forderte in seiner emotionalen Rede vor Gericht, das 700 Jahre alte Relief abzunehmen. Es sei ein Skandal, dass sie an der Kirche sei. Das Judentum werde diffamiert, die Plastik symbolisiere täglich den Antisemitismus in der Kirche und in der Gesellschaft. Es gehöre in das Museum Lutherhaus in Wittenberg. Dort habe Martin Luther gelebt und seine antijüdischen Schriften verfasst.