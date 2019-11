Magdeburg (dpa/sa) - Menschen, die in der DDR politisches Unrecht erlitten haben, sollten aus Sicht der Aufarbeitungsbeauftragten des Landes Sachsen-Anhalt, Birgit Neumann-Becker, die erweiterten Rehabilitierungsmöglichkeiten nutzen. Sie kenne viele Fälle, in denen Betroffene bislang keine Anträge gestellt hätten, weil es ihnen nichts gebracht hätte, sagte Neumann-Becker am Dienstag in Magdeburg. Sie wies auf die zum 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Neuregelungen hin. Danach erhalten auch Menschen Entschädigungen, die 90 Tage unberechtigt in Haft gesessen haben, etwa nach einem Fluchtversuch oder politischen Aktionen. Bislang lag die Grenze bei 180 Tagen.

Die Rehabilitierung von Kindern und Jugendlichen, die in der DDR zwangsweise von ihren Eltern getrennt und in Heimen untergebracht wurden, wird auch erleichtert. Zudem können künftig auch in der DDR verfolgte Schüler Geld erhalten, die etwa an bestimmten Bildungsabschlüssen oder Ausbildungen gehindert worden sind. Neumann-Becker und ihre Mitarbeiter bieten den Menschen Beratung an. Anträge müssten dann bei den Landgerichten und beim Landesverwaltungsamt gestellt werden.