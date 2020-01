Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg wird heute an die Zerstörung der Innenstadt am Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren erinnert. Am Nachmittag gibt es einen Schweigemarsch und ein Gedenken auf dem Westfriedhof. Es werden Kränze und Blumen niedergelegt. Am späten Nachmittag führen drei Laternenumzüge vom Heumarkt, Hasselbachplatz und der Stadtbibliothek zum Alten Markt. Dort sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, gemeinsam mit Magdeburger Chören und den Domposaunisten Friedenslieder zu singen.

Im Opernhaus wird ein Gedenkkonzert mit dem Titel "Für eine friedliche Welt" veranstaltet. Im Magdeburger Dom wird es eine ökumenische Abendandacht geben, bevor um 21.28 Uhr zum Gedenken die Glocken vieler Kirchen läuten. Das war am 16. Januar 1945 der Zeitpunkt der Bombardierung. Bei dem britischen Luftangriff wurden bis zu 90 Prozent der Innenstadt zerstört oder standen in Flammen, mehr als 2000 Menschen starben.

In den kommenden Tagen sind im Rahmen der Aktionswoche "Eine Stadt für alle" Mahnwachen, Konzerte, eine Schulmeile und Diskussionsrunden geplant. Ziel mehrerer Aktionen ist es, eine Vereinnahmung des Gedenkens durch rechte Demonstranten zu verhindern und Zeichen für Weltoffenheit zu setzen.