Leipzig (dpa/sn) - Zum 30. Jubiläum der Friedlichen Revolution leuchten seit Dienstag 1000 Taschenlampen im Leipziger Hauptbahnhof. Die Installation "Leipzig-Berlin" soll nach dem Wunsch des Künstlers Philippe Morvan einen Ort der Begegnung schaffen. Die Retro-Taschenlampen in verschiedenen Farben und Formen sind in einer Höhe von drei Metern kreisförmig angeordnet und bilden einen begehbaren Raum. Mehr als 220 der Modelle stammten von Leipziger Bürgern, wie der Künstler aus Lyon bei der Eröffnung berichtete.

Er möchte mit seinem Kunstwerk an die Friedliche Revolution von 1989 erinnern: Der Ring aus Lampen steht symbolisch für den Leipziger Innenstadtring, die Lampen für die rund 70 000 Menschen, die dort für mehr Freiheit demonstrierten. Tonaufnahmen der damaligen Demonstrationen untermalen die Lichteffekte. ""Leipzig-Berlin" ist eine Hommage an die Bürger von damals", sagte Morvan. In Leipzig ist die Installation bis zum 9. Oktober in der Osthalle des Bahnhofs zu sehen. Ab dem 11. Oktober soll sie auf dem "Festival of Lights" in Berlin präsentiert werden.