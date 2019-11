Kretschmer bei Gedenken an Samtene Revolution in Prag

Prag (dpa) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat gemeinsam mit den tschechischen Nachbarn den 30. Jahrestag der Samtenen Revolution gefeiert. Der CDU-Politiker nahm am Sonntag neben mehreren Regierungschefs aus Mitteleuropa in Prag an einem Festakt im Nationalmuseum teil, der an die friedliche Wende vom Kommunismus zur Demokratie in der damaligen Tschechoslowakei erinnerte. "Wir würdigen in diesen Tagen zu Recht jene mutigen Menschen, die hier wie da auf die Straße gegangen sind und Freiheit und Bürgerrechte erkämpft haben", sagte Kretschmer.

Im berühmten Kaffeehaus Slavia am Moldauufer traf sich der 44-Jährige mit Zeitzeugen wie dem früheren Dissidenten Alexandr Vondra, dem Christdemokraten und Ex-Kulturminister Daniel Herman sowie dem Unternehmer und Ex-Studentenanführer Jan Bubenik. "Es sind Leute, die inspirierende Gedanken für die Zukunft Europas haben", sagte er im Anschluss der Deutschen Presse-Agentur.

Die brutale Niederschlagung einer friedlichen Studentendemonstration auf der Prager Nationalallee am 17. November 1989 markierte den Beginn der Samtenen Revolution. Am Ort des historischen Ereignisses fand am Sonntag ein buntes Straßenfestival statt. Unter dem Motto "Danke, dass wir (feiern) dürfen" gab es Konzerte, Theateraufführungen, Diskussionsveranstaltungen und öffentliche Filmvorführungen.