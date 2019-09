Artikel per E-Mail versenden

Köln (dpa) - Im juristischen Streit um ein angebliches Geheimkonto des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß will das Kölner Landgericht am heutigen Mittwoch (09.15 Uhr) seine Entscheidung verkünden. In dem Verfahren klagt der älteste Strauß-Sohn Max gegen den Buchautor Wilhelm Schlötterer. Dieser behauptet, der ehemalige CSU-Chef habe seinen Kindern bei seinem Tod 1988 ein Auslandskonto mit rund 360 Millionen D-Mark (rund 180 Millionen Euro) hinterlassen. Max Strauß bestreitet das.

Mehrere Gerichte hatten Schlötterer die Wiederholung dieser Äußerung untersagt. Der Autor hatte vor fast zehn Jahren ein Buch mit dem Titel "Macht und Missbrauch - Franz Josef Strauß und seine Nachfolger" veröffentlicht. Im aktuellen Prozess musste das Landgericht neue Belege prüfen, die Schlötterer zur Untermauerung seiner These vorgelegt hatte. Im Mittelpunkt steht ein Prüfbericht der früheren DG-Bank, dessen Echtheit umstritten ist.