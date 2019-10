Kiel (dpa/lno) - Tausende Menschen haben den kostenlosen Nahverkehr zum Einheitsfest in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel genutzt. "Die Züge sind stark frequentiert", sagte eine Bahnsprecherin am Donnerstag in Berlin. Besucher konnten kostenlos mit Nahverkehrszügen nach Kiel reisen und dort auch Busse und Fähren frei nutzen. Das zweitägige Bürgerfest an der Kieler Förde hatte am Mittwoch begonnen. Die Veranstalter rechneten mit einer halben Million Besuchern.

Angesichts der ranghohen Gäste, darunter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, und der vielen Besucher war die Polizei mit einem Großaufgebot an der Förde. Aus Sicherheitsgründen werden zahlreiche Straßen zeitweise gesperrt.

Wer sich beispielsweise am Ostseekai über die Arbeit von Bundestag und Bundesrat informieren wollte, musste erst eine Sicherheitsschleuse ähnlich der an Flughäfen passieren. Dennoch war es dort am Nachmittag sehr voll, wie ein Polizeisprecher. Die Stimmung sei friedlich, die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht "total ruhig".