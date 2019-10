Kiel (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat zum Tag der Deutschen Einheit mehr Mut zu Freiheit und Demokratie gefordert. "Durch den Mut der Menschen in Ostdeutschland wuchsen vor 30 Jahren mit dem Fall der Mauer zwei Länder zusammen, die zusammen gehören", sagte er am Donnerstag am Rande der zentralen Einheitsfeier in Kiel. "Diesen Mut brauchen wir heute wieder, wenn Demokratie, Recht und Freiheit in Frage gestellt werden." Er sei dankbar, "in einer freiheitlichen Demokratie in Frieden leben zu können", sagte der SPD-Politiker.