Kiel (dpa/lno) - Forscher wollen den Einfluss von Altnazis auf die Landespolitik in Schleswig-Holstein noch weitgehender untersuchen. "Es geht im wesentlichen um den Umgang innerhalb des Milieus, das wir Landespolitik nennen", sagte Projektleiter Uwe Danker am Donnerstag in Kiel. Der Historiker und seine Mitstreiter wollen 491 Personen in den Fokus nehmen, die in Polizei, Landesverwaltung, Justiz und Kommunalpolitik in der Nachkriegszeit bedeutende Funktionen hatten.