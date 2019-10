Kiel (dpa/lno) - 30 Jahre nach dem Mauerfall hat Bundesratspräsident Daniel Günther (CDU) vor einem Missbrauch des Wortes Wende in der politischen Auseinandersetzung gewarnt. "Die Menschen in der DDR waren damals extrem mutig, als sie auf die Straße gingen und die Wiedervereinigung auf friedliche Weise errangen", sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident am Donnerstag beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel. "Es ist eine Verhöhnung der Leistung dieser Menschen, wenn Parteien diesen Mut heute für parteipolitische Zwecke missbrauchen, in dem sie von der Wende 2.0 reden."

Die Wende als historische Lebensleistung der Ostdeutschen bleibe singulär und untrennbar mit dem Ende der DDR verbunden. "An diesen Mut von 1989 wollen wir heute erinnern und gleichzeitig dazu aufrufen, selbst wieder etwas mutiger zu werden", sagte Günther. Die Menschen sollten sich nicht von Zukunftsangst überwältigen und von Angstmachern in Extreme treiben lassen.