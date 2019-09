Artikel per E-Mail versenden

Kiel (dpa/lno) - Rund eine halbe Million Besucher erwartet Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt am 2. und 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit. Kiel ist diesmal Gastgeber der zentralen Feiern. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) bekundeten am Dienstag große Vorfreude. "Schleswig-Holstein bietet bundesweit den einzigen Tag der Deutschen Einheit direkt am Meer", sagte Günther. "Wir wollen aus der gesamten Veranstaltung ein Fest der Freude machen."

Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit finden traditionell im Land des Bundesratspräsidenten statt. Begrüßen wird Regierungschef Günther am 3. Oktober Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle. Merkel und Bundesratspräsident Günther halten die Reden beim offiziellen Festakt.