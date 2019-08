Kiel (dpa/lno) - Historiker wollen den Einfluss von Altnazis auf die Landespolitik in Schleswig-Holstein tiefgehender als bislang untersuchen. "Es geht im wesentlichen um den Umgang innerhalb des Milieus, das wir Landespolitik nennen", sagte Projektleiter Uwe Danker von der Europa-Universität Flensburg am Donnerstag in Kiel bei der Vorstellung einer Folgestudie zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in der Landespolitik. Danker und seine zehn Mitstreiter wollen 491 Personen in den Fokus nehmen, die in Polizei, Landesverwaltung, Justiz und Kommunalpolitik in der Nachkriegszeit bedeutende Funktionen hatten.