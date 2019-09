Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. September 2019:

37. Kalenderwoche, 252. Tag des Jahres

Noch 113 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Otmar

HISTORISCHE DATEN

2018 - Der Entertainer Daniel-Kaiser-Küblböck verschwindet vor der Küste Kanadas von Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Die Ermittler gehen von einem Suizid des früheren DSDS-Stars aus. 2014 - Apple präsentiert die seit langem erwartete Computeruhr Apple Watch. Sie soll verschiedene Smartphone-Funktionen übernehmen.

1999 - In Moskau werden mindestens 94 Menschen bei einer nächtlichen Bombenexplosion in einem achtstöckigen Wohnhaus getötet. 1989 - In Grünheide bei Ost-Berlin findet das Gründungstreffen der DDR-Reformbewegung "Neues Forum" statt. 1964 - Der DDR-Ministerrat erlaubt erstmals seit dem Mauerbau Rentnern den Besuch von Verwandten in der Bundesrepublik.

1954 - In Algerien wird Orléansville, heute Ech Chelif, von einem schweren Erdbeben fast gänzlich zerstört. Mehr als 1200 Menschen sterben.

1919 - Auf dem Weg nach New Orleans gerät das spanische Schiff "Valbanera" vor Kuba in einen schweren Hurrikan und sinkt. Alle 488 Menschen an Bord ertrinken

1893 - Der "Fußballverein Stuttgart" (VfB) wird gegründet.

1409 - Papst Alexander V. erteilt die Genehmigung zur Errichtung der Universität Leipzig.

GEBURTSTAGE

1974 - Philipp Kadelbach (45), deutscher Regisseur ("Unsere Mütter, unsere Väter")

1949 - John Curry, britischer Eiskunstläufer, Olympiasieger 1976 in Innsbruck, Weltmeister und Europameister 1976, gest. 1994

1949 - David Harrington (70), amerikanischer Violinist, Gründer des Kronos-Quartetts

1949 - Susilo Bambang Yudhoyono (70), indonesischer Politiker, Staatspräsident 2004-2014

1942 - Ted Herold (77), deutscher Rocksänger ("Da Doo Ron Ron")

TODESTAGE

2018 - Peter Kretzschmar, deutscher Handballtrainer, geb. 1932

1969 - Alexandra David-Neel, französische Reiseschriftstellerin ("Mein Weg durch Himmel und Hölle"), geb. 1868