Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 09. Oktober 2019:

41. Kalenderwoche, 282. Tag des Jahres

Noch 83 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Claudio, Emmanuel, Johannes

HISTORISCHE DATEN

2018 - Das Verwaltungsgericht Berlin verpflichtet die Stadt, bis Ende Juni 2019 auf mehreren Straßen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zu verhängen.

2009 - Der Friedensnobelpreis 2009 geht an Barack Obama. Der US-Präsident bekommt die Auszeichnung für seinen Einsatz zur "Stärkung der internationalen Diplomatie".

2004 - Die erste Präsidentenwahl in der Geschichte Afghanistans endet mit dem Sieg von Übergangspräsident Hamid Karsai.

1989 - In Leipzig demonstrieren mehr als 70.000 Menschen friedlich und skandieren dabei "Wir sind das Volk". Die Montagsdemonstrationen, die im September begannen, leiten die politische Wende in der DDR ein.

1964 - Das ZDF startet die Quizshow "Vergißmeinnicht", die mit der Erstausstrahlung der Sendung "Aktion Sorgenkind" direkt im Anschluss verknüpft ist.

1949 - In Griechenland beschließen die Kommunisten die Aufgabe des bewaffneten Kampfes. Damit endet der seit 1946 tobende Bürgerkrieg.

1934 - König Alexander I. von Jugoslawien und der französische Außenminister Louis Barthou fallen in Marseille einem Attentat zum Opfer.

1874 - In Bern gründen 22 Staaten auf Initiative des Deutschen Heinrich von Stephan den Allgemeinen Postverein, aus dem 1878 der Weltpostverein hervorgeht.

1807 - Im Zuge der vom Reichsfreiherrn vom und zum Stein durchgeführten preußischen Reformen werden Leibeigenschaft und Erbuntertänigkeit der Bauern aufgehoben.

GEBURTSTAGE

1964 - Guillermo del Toro (55), mexikanischer Regisseur und Autor (Oscar 2018 als bester Regisseur für "Shape of Water")

1944 - John Entwistle, britischer Rockmusiker, Bassist der Gruppe The Who ("My Generation"), gest. 2002

1939 - Nicholas Grimshaw (80), britischer Architekt ("Ludwig-Erhard- Haus" in Berlin)

1879 - Max von Laue, deutscher Physiker, Nobelpreis für Physik 1914, gest. 1960

1859 - Alfred Dreyfus, französischer Hauptmann, wird 1894 in einem antisemitisch motivierten Prozess fälschlich wegen Landesverrats zugunsten Deutschlands verurteilt ("Dreyfus-Affäre"), 1906 voll rehabilitiert, gest. 1935

TODESTAGE

2009 - Horst Szymaniak, deutscher Fußballer, 43-facher Nationalspieler, WM-Teilnehmer 1958 und 1962, geb. 1934

1974 - Oskar Schindler, deutscher Unternehmer, rettet während des Nazi-Regimes mehr als 1000 Juden vor dem Vernichtungslager, verfilmt in "Schindlers Liste" von Steven Spielberg, geb. 1908