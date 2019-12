Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Dezember 2019:

1. Kalenderwoche

364. Tag des Jahres

Noch 1 Tag bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Felix, Sabinus, Germar

HISTORISCHE DATEN

2018 - In der Demokratischen Republik Kongo gewinnt Oppositionskandidat Félix Tshisekedi überraschend die Präsidentenwahl.

2009 - Als erstes Land Europas beschließen die Niederlande die rasche Einführung von Körperscannern zur routinemäßigen Kontrolle von Flugpassagieren.

2005 - Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe überlässt die US-Luftwaffe das Gelände der Rhein-Main Air Base dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport.

2004 - Die sudanesische Regierung und der Führer der Rebellen in Südsudan, John Garang, einigen sich nach mehr als 20-jährigem Bürgerkrieg auf letzte Details für ein Friedensabkommen.

2004 - In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires kommen bei einem Großbrand in der Diskothek "Republica Cromagnon" 194 Menschen ums Leben.

1999 - Ein geistig verwirrter Mann sticht den Ex-Beatle George Harrison in dessen Anwesen bei London nieder, verletzt ihn aber nicht lebensgefährlich.

1997 - Bei den bis dahin schlimmsten Massakern seit Ausbruch des algerischen Bürgerkrieges im Jahr 1992 sterben allein in der Region Relizane mehr als 400 Menschen.

1989 - Das polnische Parlament tilgt mit einer Verfassungsänderung alle Hinweise auf den sozialistischen Charakter des Staates. Die "Republik Polen" wird als "demokratischer Rechtsstaat" definiert.

1922 - Die Sowjetunion (UdSSR) wird durch den Zusammenschluss der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) mit den Sowjetrepubliken Transkaukasien, Ukraine und Weißrussland gegründet.

GEBURTSTAGE

1963 - Mike Pompeo (56), amerikanischer Politiker, Außenminister seit 2018

1959 - Tracey Ullman (60), britische Schauspielerin ("Ich liebe dich zu Tode"), Komikerin und Sängerin ("Move Over Darling")

1949 - William Forsythe (70), amerikanischer Tänzer und Choreograph, Direktor des Frankfurter Balletts 1984-2004

1946 - Berti Vogts (73), deutscher Fußballer , Bundestrainer 1990-1998, Weltmeister als Spieler 1974 in Deutschland, Europameister als Trainer der deutschen Nationalmannschaft in England 1996

1819 - Theodor Fontane, deutscher Schriftsteller ("Effi Briest", "Der Stechlin"), gest. 1898

TODESTAGE

2014 - Luise Rainer, deutsch-amerikanische Filmschauspielerin (Oscars für "Der große Ziegfeld" und "Die gute Erde"), geb. 1910

1979 - Richard Rodgers, US-amerikanischer Musical-Komponist ("Oklahoma!", "The Sound of Music", "The King and I"), geb. 1902