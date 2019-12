Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Dezember 2019:

52. Kalenderwoche, 357. Tag des Jahres

Noch 8 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Dagobert, Gregor, Ivo, Johannes, Viktoria

HISTORISCHE DATEN

2014 - Die Abgeordneten des ukrainischen Parlaments stimmen mit großer Mehrheit für ein von Präsident Petro Poroschenko eingebrachtes Gesetz über das Ende der politische Neutralität. Damit macht die Ukraine den Weg für einen Nato-Beitritt frei.

2009 - Michael Schumacher kehrt in die Formel 1 zurück. Der Rekordweltmeister will die kommenden drei Jahre für Mercedes Grand Prix an den Start gehen.

1999 - Die Urkunden zur Rückgabe des amerikanischen Luftwaffenstützpunkts Rhein-Main Air Base an den Frankfurter Flughafen bis Ende 2005 werden offiziell unterzeichnet. Der Stützpunkt war seit Ende des Zweiten Weltkriegs zentrale Drehscheibe für das US-Militär in Europa.

1991 - Mit der Übergabe entsprechender Dokumente erkennt die Bundesrepublik als erstes EU-Land die Republiken Kroatien und Slowenien formell als unabhängige Staaten an.

1952 - Die Beratungsorganisation pro familia wird gegründet.

1947 - Die Komische Oper Berlin wird mit der Johann-Strauß-Operette "Die Fledermaus" nach dem Wiederaufbau des im Krieg zerstörten Theaters wieder eröffnet.

1924 - In Berlin wird der expressionistische Stummfilm "Der letzte Mann" von Regisseur Friedrich Murnau uraufgeführt.

1876 - Das Osmanische Reich erhält erstmals eine Verfassung, in der die Rechtsgleichheit aller Untertanen proklamiert wird. 1878 bis 1908 wird die Verfassung größtenteils wieder zurückgezogen.

1482 - Maximilian I. von Habsburg und Ludwig XI. von Frankreich vereinbaren den Frieden von Arras, durch den das Burgund an Frankreich fällt.

GEBURTSTAGE

1969 - Angelika Neuner (50), österreichische Rodlerin, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 1992 in Kanada

1967 - Carla Sarkozy (52), Ehefrau des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy - erfolgreich als Sängerin unter dem Namen Carla Bruni ("Quelqu'un m'a dit")

1952 - Helen Schneider (67), amerikanische Sängerin ("Like a Woman") und Schauspielerin

1944 - Wesley Clark (75), amerikanischer Politiker, NATO-Oberbefehlshaber 1997-2000

1929 - Chet Baker, amerikanischer Jazz-Trompeter, gest. 1988

TODESTAGE

2007 - Oscar Peterson, kanadischer Jazzpianist ("Night Train"), geb. 1925

1979 - Peggy Guggenheim, amerikanische Kunstsammlerin und Mäzenin, geb. 1898