Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Dezember 2019:

50. Kalenderwoche, 347. Tag des Jahres

Noch 18 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Jost, Luzia, Odilia

HISTORISCHE DATEN

2018 - Der deutsche Rundfunkbeitrag ist nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs rechtmäßig. Der Beitrag sei keine unerlaubte staatliche Beihilfe und verstoße nicht gegen EU-Recht, urteilen die Luxemburger Richter.

2017 - Der sächsische Landtag wählt den CDU-Politiker Michael Kretschmer zum neuen Ministerpräsidenten. Er ist Nachfolger von Stanislaw Tillich.

2014 - Der Fernsehklassiker "Wetten, dass..?" geht nach mehr als 33 Jahren zum letzten Mal über die Bühne.

2004 - Das amerikanische Modeimperium Tommy Hilfiger übernimmt die Karl-Lagerfeld-Marken. Die Transaktion schließt Lagerfeld Galleries und die anderen Lagerfeld-Kollektionen ein, aber nicht die Arbeit des Modeschöpfers für Chanel und Fendi.

1959 - Durch eine Gasexplosion werden in Dortmund-Aplerbeck zwei vierstöckige Wohnhäuser zerstört. 26 Menschen sterben.

1943 - Soldaten der deutschen Wehrmacht ermorden im griechischen Dorf Kalavitra auf dem Peloponnes alle Männer und alle Jungen über zwölf Jahre.

1934 - Der Zeichner Erich Ohser veröffentlicht in der "Berliner Illustrirten Zeitung" seine ersten Vater-und-Sohn-Bildgeschichten unter dem Pseudonym e.o.plauen. Ohser begeht 1944 in Gestapo-Haft Selbstmord.

1919 - Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) wird gegründet. Initiatorin ist die Sozialdemokratin Marie Juchacz.

1294 - Papst Coelestin V. gibt nach nur fünf Monaten freiwillig sein Amt auf. Bis zum Rücktritt Benedikts XVI. 2013 war er der einzige Papst der Kirchengeschichte, von dem ein freiwilliger Rücktritt bekannt wurde.

GEBURTSTAGE

1989 - Taylor Swift (30), amerikanische Countrysängerin ("You Belong with Me")

1937 - Paul Maar (82), deutscher Schriftsteller ("Eine Woche voller Samstage")

1929 - Christopher Plummer (90), kanadischer Schauspieler ("The New World")

1924 - Maria Riva (95), deutsch-amerikanische Schauspielerin ("Die scharlachrote Kaiserin"), Tochter von Marlene Dietrich

1920 - George P. Shultz (99), amerikanischer Politiker, Außenminister 1982-89

TODESTAGE

2014 - Ernst Albrecht, deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident von Niedersachsen 1976-1990, geb. 1930

1944 - Wassily Kandinsky, russisch-französischer Maler und Grafiker, Expressionist, Wegbereiter der abstrakten Kunst, geb. 1866