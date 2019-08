Hamburg (dpa/lno) - Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme wird vom 1. Januar 2020 an eine Stiftung öffentlichen Rechts. Bisher ist die Gedenkstätte Teil der Behörde für Kultur und Medien. Damit will der Hamburger Senat die Gedenkstättenarbeit in Hamburg stärken. In den vergangenen Jahren sei die städtische Erinnerungskultur, unter anderem durch die Entwicklung des Dokumentationszentrums "denk.mal Hannoverscher Bahnhof" und die Neugestaltung mehrerer neuer Gedenkstätten, weiter ausgebaut worden.