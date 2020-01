Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs rot-grüne Koalition und die Oppositionsfraktionen von CDU, FDP und Linken machen sich gemeinsam für einen Wiederaufbau der in der Pogromnacht 1938 verwüsteten Synagoge am Bornplatz stark. In einem fraktionsübergreifenden Antrag für die Bürgerschaftssitzung am Mittwoch wollen sie den Wiederaufbau an alter Stelle forcieren. Die rechtspopulistische AfD ist an dem Antrag nicht beteiligt.

"Das ist ein ganz besonderes Signal, dass gerade in Wahlkampfzeiten die Fraktionen zusammenstehen", sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf am Dienstag in Hamburg. Sie setzten damit ein "wichtiges Zeichen gegen Ausgrenzung und gegen Hass". Mit dem Bau einer neuen Synagoge am Platz der alten Bornplatzsynagoge kehre man zum Ursprung zurück. "Wir wollen jüdisches Leben wieder entstehen lassen."

Die Jüdische Gemeinde in Hamburg hat rund 2500 Mitglieder. Der historische Sakralbau war die größte Synagoge Norddeutschlands mit Platz für 1200 Gläubige. Sie wurde in der Pogromnacht des 9. November 1938 von NS-Schergen verwüstet und später abgerissen. Bis heute erinnert ein großer leerer Platz an die einstige Synagoge im Grindelviertel.