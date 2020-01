Hamburg (dpa/lno) - Der ehemalige SS-Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig ist davon überzeugt, dass er in dem Lager keine Kinder gesehen hat. "Ich habe Kinder in Stutthof überhaupt nicht gesehen. Ich habe dort nur Erwachsene gesehen", sagte der 93-Jährige am Freitag vor dem Landgericht Hamburg. Er wolle aber auch nicht ausschließen, dass zwischen den älteren Gesichtern auch jüngere waren. Dass in dem Lager Kinder erhängt oder erschossen wurden, habe er nicht gewusst und nicht gesehen, beteuerte der Angeklagte immer wieder.

Am Freitag hatten die Anwälte der Nebenkläger Fragen an den Angeklagten gestellt. Sie wollten in erster Linie wissen, ob er von Gräueltaten, Ermordungen und Kindern im Lager gewusst habe und die Ideologie der Nazis geteilt habe. "Die habe ich nie geteilt. Ich war nicht für die Meinung der SS."

Der in Hamburg lebende Beschuldigte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als junger Mann von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig als Wachmann im Einsatz. Dem Angeklagten wird Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen vorgeworfen.

Die Verhandlung wird am 24. Januar mit dem weiteren Gutachten des Historikers Stefan Hördler fortgesetzt. Das Gericht hatte zuletzt zehn neue Termine bis Mitte Mai angesetzt.