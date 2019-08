Hamburg (dpa/lno) - Reisekoffer, Gummistiefel und Schachbrett: Zum 100. Geburtstag von Loki Schmidt gibt eine Ausstellung in Hamburg Einblick in das Leben der Frau von Altkanzler Helmut Schmidt. Die Schau "Mit Loki in die Welt" ist bis zum 21. Oktober im Museum für Hamburgische Geschichte zu sehen. Ihr Leben als Kanzlergattin spielt dabei nur eine kleine Rolle. "Was wir zeigen wollen, ist Loki als Naturforscherin, Botanikerin und Naturschützerin", sagte Kuratorin Maike Hinze am Donnerstag zur offiziellen Eröffnung. "Das hat sie seit ihrer frühsten Kindheit begleitet."