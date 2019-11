Erfurt/Nordhausen/Jena (dpa/th) - In zahlreichen Thüringer Orten wird heute an die Opfer der nationalsozialistischen Pogrome gegen Juden vor 81 Jahren erinnert. Kranzniederlegungen, Gottesdienste und Gedenkmärsche sind unter anderem in Nordhausen, Gera, Jena und Eisenach geplant. In Erfurt hat die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde dazu aufgerufen, eine Menschenkette vor der Synagoge zu bilden. Sie will damit ein Zeichen für Toleranz und Solidarität der Religionen in Zeiten eines wachsenden Antisemitismus und Antiislamismus setzen.

In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 hatten Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen in Brand gesteckt und jüdische Bürger misshandelt, verschleppt und ermordet. Die jüdische Landesgemeinde Thüringen hatte bereits am Freitag der jüdischen NS-Opfer gedacht.