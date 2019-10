Kritik an Ramelow und Schwesig in Debatte Unrechtsstaat

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Nach Äußerungen von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist im Freistaat erneut eine Debatte um die Bezeichnung der DDR als Unrechtsstaat entbrannt. Die Thüringer Grünen forderten ihren Koalitionspartner Die Linke und deren Spitzenkandidat Ramelow dazu auf, sich eindeutig zum SED-Unrecht in der DDR zu positionieren. "Die Linke und ihr Spitzenkandidat müssen hier klar sein - genauso auch die SPD", erklärte der Grünen-Spitzenkandidat Dirk Adams.

Hintergrund ist ein Bericht der Funke-Zeitungen, in dem Ramelow mit den Worten zitiert wird: "Die DDR war eindeutig kein Rechtsstaat. Der Begriff "Unrechtsstaat" aber ist für mich persönlich unmittelbar und ausschließlich mit der Zeit der Nazi-Herrschaft und dem mutigen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und seiner Verwendung des Rechtsbegriffs "Unrechtsstaat" in den Auschwitz-Prozessen verbunden."

Ramelow führt seit 2014 in Thüringen eine Koalition aus Linke, SPD und Grünen und wirbt im Wahlkampf zur bevorstehenden Landtagswahl am 27. Oktober offensiv damit, das Bündnis fortsetzen zu wollen. Bevor die rot-rot-grüne Koalition nach der Wahl 2014 geschmiedet wurde, hatte es zwischen den Parteien Auseinandersetzungen um den Begriff Unrechtsstaat in Bezug auf die DDR gegeben.

Später einigte man sich, den Begriff in die Präambel des Koalitionsvertrages aufzunehmen. "Für uns Bündnisgrüne ist die wegweisende Einigung aus der Präambel des bisherigen Koalitionsvertrages auch für die Zukunft nicht verhandelbar", betonte Adams nun.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) widersprach Ramelow: "Die DDR war ein Unrechtsstaat", sagte Kretschmer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es gab keine Meinungsfreiheit, Bürger wurden bespitzelt und eingesperrt, weil sie den Weg in die Freiheit suchten. Der Staat entschied, wer welche Bildung haben durfte, Familien wurden getrennt und die Reisefreiheit war eingeschränkt", sagte der 1975 in Görlitz geborene Politiker.

SPD-Spitzenkandidat Wolfgang Tiefensee warf Ramelow vor, sich vom Koalitionsvertrag zu entfernen. "Ich bedaure, dass der Ministerpräsident von seinen Aussagen und denen des Koalitionsvertrags von 2014 abrückt", erklärte Tiefensee auf Anfrage. Die DDR sei aus "unleugbaren Gründen" ein Unrechtsstaat gewesen. "Es gab keine unabhängige Gerichtsbarkeit, SED und Stasi beeinflussten Gerichtsurteile und es gab keine Verwaltungsgerichtsbarkeit und demzufolge keine Möglichkeit, staatliches Handeln zu beklagen", so Tiefensee weiter.

Mit Bezug auf den Koalitionsvertrag schrieb Ramelow am Montag beim Kurznachrichtendienst Twitter: "Daran gibt’s nichts zu deuteln". Er selbst habe an dem Text mitgewirkt.

Tiefensee, der in Thüringen Wirtschaftsminister ist, machte klar, dass er die erneute Diskussion über den Begriff Unrechtsstaat für unnötig hält. Sie lenke von den eigentlichen Problemen in Ostdeutschland ab. "Diskutieren und streiten wir stattdessen über entwertete Biografien, prekäre Arbeitsverhältnisse, geringen Lohn, drohende Altersarmut, fehlende Großunternehmen, zu wenig Ostdeutsche in Führungsetagen. Streiten wir hier für gute Lösungen", forderte Tiefensee.

Neben Ramelow hatte sich auch Tiefensees Parteikollegin Manuela Schwesig kritisch über die Verwendung des Begriffes Unrechtsstaat in Bezug auf die DDR geäußert. "Die DDR war eine Diktatur. Es fehlte alles, was eine Demokratie ausmacht: Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Demonstrationsfreiheit, freie Wahlen, das Recht auf Opposition", sagte die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Begriff Unrechtsstaat werde aber von vielen Menschen, die in der DDR gelebt hätten, als herabsetzend empfunden. "Er wirkt so, als sei das ganze Leben Unrecht gewesen. Wir brauchen aber mehr Respekt vor ostdeutschen Lebensleistungen. Das ist wichtig auch für das Zusammenwachsen von Ost und West", sagte die SPD-Politikerin.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, übte an den Äußerungen von Ramelow und Schwesig Kritik: "Zwischen einer Diktatur und einem Unrechtsstaat bedarf es keiner Differenzierung. Die DDR war beides. Alles andere ist Geschichtsklitterung. Wer in Deutschland politische Verantwortung trägt, sollte das wissen."