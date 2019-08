Erfurt (dpa/th) - 38 Jahre nach dem Tod des DDR-Oppositionellen Matthias Domaschk in Stasi-Haft sind die Umstände immer noch ungeklärt. Zwar gebe es konkrete Indizien, dass der damals in den Dokumenten des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) geschilderte Ablauf und der von der Stasi behauptete Selbstmord so nicht stattgefunden haben, teilte eine Arbeitsgruppe der Thüringer Staatskanzlei am Dienstag mit. Doch eindeutige Zeugenaussagen über die konkreten Vorgänge in diesem Zeitraum fehlten. "Der letzte Beweis ist uns nicht gelungen", sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).