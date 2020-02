Kriegsgedenken in Dresden: Kretschmer mahnt zu Verantwortung

Dresden (dpa) - Mit einer Kranzniederlegung für die Opfer der alliierten Luftangriffe auf Dresden hat am Donnerstag das Gedenken an die Zerstörung der Stadt vor 75 Jahren begonnen. Rund 200 Menschen versammelten sich dazu auf dem Heidefriedhof im Norden der Landeshauptstadt, unter ihnen Landtagspräsident Matthias Rößler und Bürgermeister Detlef Sittel (CDU) als Vertreter der Stadt. "Es ist wichtig, dass wir uns erinnern, weil sich Geschichte dann nicht wiederholt, wenn wir sie kennen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen", sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in einer Mitteilung zum Jahrestag. "Wir alle tragen Verantwortung für unsere Demokratie und ein friedliches Miteinander."

Die von mehreren Initiativen organisierte Ehrung ist traditionell Auftakt der offiziellen Gedenkveranstaltungen für die geschätzt 25 000 Toten der Bombardierungen zwischen dem 13. und 15. Februar 1945. Viele von ihnen sind auf dem Waldfriedhof bestattet.