Dresden (dpa/sn) - Das Gedenken an die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg ist nach Ansicht eines Historikers im Wandel. Lange Zeit habe ein Opfer-Mythos die differenzierte Sicht auf diese Tragödie erschwert, sagte der Wissenschaftler Johannes Schütz von der Technischen Universität Dresden. "Dresden wurde als unschuldige Kulturstadt, als schönste Stadt Deutschlands stilisiert und damit zum Symbol für die deutschen Opfer schlechthin."

Mittlerweile habe sich der Diskurs verändert. "Heute ist es schon mehr Konsens als zuvor, diesen Tag im Kontext des Zweiten Weltkrieges zu betrachten und als Folge eines deutschen Angriffskrieges zu verstehen", so Schütz.

Dresdens Innenstadt war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach bei Angriffen britischer und amerikanischer Bomber zerstört worden. Bis zu 25 000 Menschen starben. Jedes Jahr erinnern die Einwohner der Stadt am 13. Februar an das Schicksal ihrer Stadt. Auch Rechtsextreme marschieren auf.