Dresden (dpa/sn) - Mit einer Gedenkveranstaltung erinnern der Sächsische Landtag und die Regierung am kommenden Montag an die Opfer des Nationalsozialismus. Landtagspräsident Matthias Rößler und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) werden im Plenarsaal Ansprachen vor den rund 300 erwarteten Gäste halten, wie der Landtag am Dienstag mitteilte. Danach gibt das Theater Seniora eine Lesung aus dem Werk "Christus von Auschwitz" nach einer Erzählung der polnischen Autorin und Holocaust-Überlebenden Zofia Posmysz. Sie war in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert worden.

Der 27. Januar ist in Deutschland nationaler Gedenktag zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. Er wurde vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog 1996 proklamiert. Seit 2006 erinnern Sachsens Landtag und die Staatsregierung jedes Jahr an diesem Tag an die Opfer mit einer gemeinsamen Veranstaltung.