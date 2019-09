Artikel per E-Mail versenden

Dresden (dpa/sn) - Nur ein Bruchteil der Bestände in Sachsens Staatsarchiv sind bisher auch digital vorhanden. Bis Ende des Jahres soll sich die Zahl der digital auf bereiteten historischen Dokumente auf etwa 30 Millionen und damit sechs Prozent des Gesamtbestandes erhöht haben. Etwa eine Million der Bilddateien sind auch online abrufbar. Um noch mehr ins Internet zu bringen, fehlt es auch an der technischen Infrastruktur etwa zur Aufbereitung und Präsentation der riesigen Datenmengen, sagt Staatsarchiv-Leiterin Andrea Wettmann. Aber weitere 7 Millionen sollen so schnell wie möglich folgen.