Büchenbeuren/Berlin (dpa/lrs) - Ein originales Stück der Berliner Mauer erinnert vor der Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz an die Jahre der deutsch-deutschen Teilung. "Das Betonfertigteil ist Teil der früheren Hintermauer von Ost-Berlin", sagte die Sprecherin der Aus- und Fortbildungsstätte für Polizisten in Büchenbeuren, Amelie Strasburger, der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist von 1962. Damit gehört es zu den ältesten Teilen der Berliner Mauer." Das etwa drei Meter hohe und 1,20 Meter hohe Mahnmal mit Stahlarmierungen steht nun vor der Mensa. In diesem Jahr jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal.