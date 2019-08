Bovenschulte erinnert an Ausbruch des Zweiten Weltkriegs

Bremen (dpa) - Am 1. September jährt sich der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal - bei einer Gedenkveranstaltung im Bremer Rathaus hat Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Donnerstag an deutsche Verbrechen und deren Opfer erinnert. "Wir wissen um unsere historische Schuld und wir verneigen uns vor den Opfern. Wir verneigen uns vor Polen", sagte Bovenschulte einer Mitteilung zufolge. Bremen ist Partnerstadt des polnischen Gdansk (Danzig), als Ehrengast war der Chefredakteur der polnischen Tageszeitung "Gazeta Wyborcza", Adam Michnik, zugegen, der sich ins goldene Buch der Stadt eintrug.