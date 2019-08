Berlin (dpa) - In der zentralen Stasiopfer-Gedenkstätte in Berlin tritt der neue Direktor Helge Heidemeyer am 2. September seinen Dienst an. Das teilte die Kulturverwaltung am Mittwoch auf Anfrage mit. Nach einem Leiter war monatelang gesucht worden. Heidemeyer war zuletzt Leiter der Abteilung Bildung und Forschung in der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen.